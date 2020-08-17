خفر السواحل الإماراتي يشتبك مع ثمانية قوارب صيد

حاول خفر السواحل الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، إيقاف ثمانية قوارب صيد انتهكت المياه الإقليمية للدولة في شمال غرب جزيرة صير بو نعير.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، نقلا عن جهاز حماية المنشآت الحيوية، "تم تحريك ثلاثة زوارق مطاردة للدعم والإسناد، حيث تم التأكد من وجود ثمانية قوارب صيد مخالفة".

"جهاز حماية المنشآت" : رصد 8 قوارب صيد مخالفة داخل المياه الإقليمية للدولة تقوم بنشاطات الصيد الممنوع#وام

للتفاصيل: https://t.co/omVmfZ3izP pic.twitter.com/bkBH6fjKMo — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 17, 2020

وأضافت الوكالة، "قامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها، ولكنها لم تمتثل للأوامر وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك".

ولم تضف الوكالة أي تفاصيل أخرى عن هوية القوارب الثمانية أو عن حدوث أضرار نتيجة الاشتباك.