ضاحي خلفان: إسرائيل جزء لا يتجزأ من الأرض العربية والتاريخ يجمعنا باليهود

قال قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان تميم، يوم الاثنين، إنه على الجميع أن يدرك أن اتفاق الإمارات مع إسرائيل سيكون الطريق إلى بر الأمن والاستقرار وقيام الدولة الفلسطينية على أراضيها.

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، "ليس من مصلحة إسرائيل أن تكون في عزلة عن المحيط المجاور لها، وليس للعرب مصلحة في عزل إسرائيل عن دول الجوار".

وتابع قائد شرطة دبي سابقا،

"إسرائيل دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الأرض العربية.. حتى لو قسمتها السياسة.. فإن التاريخ والجغرافيا يجمعنا باليهود".

وأردف، "فكرة رمي إسرائيل في البحر.. من زمان قلنا لكم هذا الكلام فارغا.. وفكرة إسرائيل هو من الفرات إلى النيل كلام فارغ... اجعلوا الأرض واحدة وإن اختلفت الأديان.. اجعلوا البشر أصدقاء.. وإن كانت من قبل أُججت مشاعرها بالكراهية.. زمان قلت لكم اليهود عيال عمنا.. والبعض زعل".

اسرائيل دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الارض العربية..حتى لو قسمتها السياسة ..فان التاريخ والجغرافيا يجمعنا باليهود — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 17, 2020

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد يوم الخميس 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".

بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في نفس اليوم، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.



أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الاتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".