"الانتقالي الجنوبي": جهات معادية للسعودية يقلقها تنفيذ اتفاق الرياض

قال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن هناك جهات معادية للسعودية يقلقها تنفيذ اتفاق الرياض.

وتابع القيادي اليمني، عبر حسابه بموقع تويتر، "إن التصعيد الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار المتكرر في شقرة والذي أدى إلى استشهاد 3 وجرح 10 من خيرة أبناء الجنوب، دليل قاطع على أن هناك جهات خارجية معادية للرياض".

التصعيد الفاضح الخارق لاتفاق وقف إطلاق النار المتكرر في شقرة والذي أدى لاستشهاد ثلاثة وجرح عشرة من خيرة أبناء الجنوب تقبلهم الله، دليل قاطع على أن هناك جهات خارجية معادية للرياض تدير تلك القوات يزعجها ويقلقها تنفيذ اتفاق الرياض.

نضع ثقتنا كاملة بالسعودية لوضع حد للخروقات المتكررة — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 18, 2020

وأشار بن بريك إلى أن الجهات المعادية للرياض يزعجها ويقلقها تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف "نضع ثقتنا كاملة بالسعودية لوضع حد للخروقات المتكررة".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/ آب من العام ذاته، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.