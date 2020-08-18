برلماني عراقي: نحن في حل من أي اتفاقات بين الكاظمي وواشنطن إلا إذا

أكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية، كريم عليوي، أن تحالف الفتح لن يكون ملزما بأي نتائج أو اتفاقات يبرمها رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى واشنطن.

وقال عليوي للسومرية نيوز: "لن نكون معرقلين لجهود الحكومة أو نضع العصا في دولاب عجلة واجباتها، وسنبقى نراقب ما تقوم به، رغم تحفظنا على بعض الأمور والإجراءات".

وتابع "زيارة الكاظمي إلى واشنطن لن نعطي أي موقف حولها بشكل مسبق وسننتظر استكمالها وعودة رئيس الوزراء وتقديم موجز لما جرى في الزيارة للقوى السياسية ومجلس النواب".

وأضاف عليوي "أي اتفاقات يجريها الكاظمي مع واشنطن نحن في حل عنها وغير ملزمين بالقبول بها، مهما كانت فائدتها للعراق، مالم يكن في مقدمتها جدولة خروج القوات الأمريكية من العراق".

وأتم "أي مغريات تقدمها واشنطن في سبيل إبقاء قواتها، هي طعم بغية إغراق العراق أكثر وهو أمر لم ولن نسمح به مهما كانت التضحيات".