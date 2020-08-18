"لا نلعب دور ساعي البريد"... الكاظمي يرد على أنباء نقل رسائل من إيران إلى أمريكا

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، استمرار حاجة العراق إلى المساعدة الأمريكية، مؤكداً عشية زيارته المرتقبة اليوم الثلاثاء إلى واشنطن، عزم حكومته على حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الكاظمي، في تصريحات مع وكالة "أسوشييتد برس"، "إن حجم المساعدة الأمريكية المطلوبة سيتوقف على الطبيعة المتغيرة للتهديد الإرهابي"، مؤكدا أن إدارته ملتزمة بإدخال إصلاحات في قطاع الأمن مع شن الجماعات المارقة هجمات شبه يومية ضد مقر حكومته.

وأضاف، أن "العراق حاليا لا يحتاج إلى دعم عسكري مباشر على الأرض، وأن مستويات المساعدة ستتوقف على الطبيعة المتغيرة للتهديد"، مشيرا إلى أنه "في النهاية سنظل بحاجة إلى تعاون ومساعدة بمستويات قد لا تتطلب اليوم دعما مباشرا وعسكريا ودعما ميدانيا".

وردا على سؤال عما إذا كان الكاظمي سينقل أي رسائل من طهران إلى الولايات المتحدة خلال زيارته المرتقبة قال "نحن لا نلعب دور ساعي البريد في العراق".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاثنين، أن وفدًا عراقيًا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي.

ومن المنتظر، أن يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العشرين من الشهر الجاري لبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.