الرئيس اللبناني: من المستحيل أن يكون انفجار المرفأ سببه أسلحة لـ"حزب الله"

استبعد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن يكون انفجار مرفأ بيروت، ناتجا عن مستودع لأسلحة "حزب الله".

وأشار عون في مقابلة صحفية لـ"كورييري ديلا سيرا الإيطالية" ونقلت عنها وكالة "رويترز" أن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات رغم ذلك.

وتابع عون، "حزب الله" لم يكن يخزن أسلحة في المرفأ وهو ما أشار إليه حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" في وقت سابق هذا الشهر.

وشدد عون ردا على سؤال الصحيفة حول الأمر "مستحيل، لكن الأحداث الجسام كتلك الحادثة تشحذ الروح والخيال".

وأكد عون أن التحقيقات جارية للتحري حول ما إذا كان الانفجار ناجم عن إهمال أم حادث أم تدخل خارجي.

وأوضح "على الرغم من أنه يبدو كحادث لكنني أريد أن أتحاشى اتهامي بعدم الاستماع إلى جميع الأصوات".

وقال الرئيس اللبناني "كثيرون تحدثوا عن رؤية طائرات في السماء فوق المرفأ قبل الانفجار مباشرة، وعلى الرغم من أن هذا الحديث "لا يعول عليه كثيرا" فإنه يجب الاستماع له".

وتسبب انفجار في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الجاري، في مقتل 178 شخصا، وإصابة 6 آلاف، وتدمير مناطق بأكملها في بيروت.

ونفى "حزب الله" أن يكون مستودع نترات الأمونيوم المنفجر تابعا له على لسان حسن نصر الله، الأمين العام للحزب.

وعقب انفجار مرفأ بيروت اندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة، ما دفع رئيس الحكومة حسان دياب إلى إعلان استقالة حكومته، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين، بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة.

وأصدر القضاء اللبناني، مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك بدري ضاهر على خلفية انفجار مرفأ بيروت، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن "المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استمع على مدى أربع ساعات ونصف الساعة، إلى المدير العام للجمارك بدري ضاهر، بحضور وكيل الدفاع عنه، المحاميين منيف حمدان وجورج خوري، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه".

وأعلن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت.