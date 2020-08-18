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    الخبز في مصر

    الحكومة المصرية تكشف أسباب خفض وزن رغيف الخبز

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
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    أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر حيثيات قرارها رفع تكلفة أجولة الدقيق للمخابز وخفض وزن رغيف الخبز.

    وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، نشرته على صفحتها في "فيسبوك" إن "القرار جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز".

    وتابعت الوزارة في بيانها أن القرار جاء "وفقا لمطالب نادى بها كثير من أصحاب المخابز لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه".

    وأشارت الوزارة إلى أنها "وافقت على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات التي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم".

    مخبز
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    إجراء جديد من مصر بشأن رغيف الخبز المدعم

    وبحسب البيان: "بعد إجراء تجارب عديدة، تمت إعادة احتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع إلى (1450 رغيفا) بدلاً من (1250 رغيفا) فى الچوال، مما سيؤدي إلي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم".

    وأضاف البيان أنه: "تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف دون اَي نقصان".

    وأعلنت وزارة التموين أمس الاثنين، أنه سيتم خفض وزن رغيف الخبز المدعوم 20 غراما، وهو ما يسمح لأصحاب المخابز بإنتاج المزيد من الخبز بالسعر الثابت من جوال الدقيق زنة 100 كيلوغرام.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية, السلع التموينية, وزارة التموين, أزمة الخبز, الخبز
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