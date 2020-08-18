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    تظاهر المئات من سكان مدينتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة السورية رفضاً للتواجد الأمريكي

    متظاهرون يحرقون الأعلام الأمريكية شرقي سوريا... صور

    © Sputnik . Attia Al-attia
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    تظاهر المئات من سكان مدينتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة السورية رفضا للتواجد الأمريكي والاعتداء على حاجز للجيش العربي السوري في ريف مدينة القامشلي يوم أمس الاثنين وقاموا بحرق الأعلام الأمريكية.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن أبناء محافظة الحسكة نفذوا وقفتين احتجاجيتين اليوم الثلاثاء، 18 أغسطس/آب، أمام القصر العدلي بمدينة الحسكة والمركز الثقافي في القامشلي استنكاراً للعدوان الأمريكي على حاجز للجيش العربي السوري في تل الذهب بريف مدينة القامشلي.

    وأشار المراسل إلى أن المشاركين في الوقفتين الاحتجاجيتين نددوا بالعدوان الأمريكي الذي استهدف حاجزاً للجيش العربي السوري في تل الذهب في ريف القامشلي ودعوا إلى مقاومة الاحتلال الأمريكي والالتفاف حول الجيش وتفعيل دور المقاومة الشعبية لطرد المحتل الذي ينتهك السيادة السورية ويسرق الثروات.

    وتابع المراسل بأن المتظاهرين قاموا بحرق العلم الأمريكي تعبيراً منهم لرفض الوجود الأمريكي في بلادهم والذي يقوم بسرقة ثرواتهم النفطية والباطنية الأخرى تحت ذرائع محاربة الإرهاب.

    متظاهرون يحرقون الأعلام الأمريكية شرق سوريا
    © Sputnik . Attia Al-attia
    متظاهرون يحرقون الأعلام الأمريكية شرق سوريا

    وتلا الشيخ ميزر المسلط، رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية في الحسكة، بياناً باسم القبائل قال فيه بأن العدوان على الجيش العربي السوري مرفوض رفضاً قاطعاً، ووجه كلامه لأبناء العشائر بأن الوطن ينادكم إلى ساحات الوغى سيراً على درب الأجداد في طريق المقاومة التي تحفظ الوطن والكرامة.

    ودعا الشيخ المسلط، هو أحد شيوخ قبيلة "الجبور" جميع أبناء العشائر للانضمام إلى صفوف المقاومة الشعبية وتلقين المحتل الأمريكي درساً لن ينساه أبداً، وهو الذي تجرأ بالاعتداء غدراً على الجنود السوريين والسيادة  السورية، لذلك نعلن بصوت واحد سنكون في ساحات المقاومة الشعبية وسنضيف إلى سجل هزائم المحتل الأمريكي في فيتنام والعراق هزيمة جديدة في سوريا.

    تظاهر المئات من سكان مدينتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة السورية رفضاً للتواجد الأمريكي
    © Sputnik . Attia Al-attia
    تظاهر المئات من سكان مدينتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة السورية رفضاً للتواجد الأمريكي

    من جانبه قال مطران السريان الأرثوذكس في الجزيرة والفرات موريس عمسيح، لمراسل "سبوتنيك" بأنه لن يكون هناك أي مكاناً للمحتل بين صفوف أبناء الشعب السوري والأرض السورية، مضيفاً بان المحتل التركي يحاربنا بالمياه وقطعها من علوك والمحتل الأمريكي يحاربنا بسرقة نفطنا وقمحنا، لكن سيطرد المحتل بصمود ومقاومة الشعب السوري وتضحيات الجيش العربي السوري.

    تظاهر المئات من سكان مدينتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة السورية رفضاً للتواجد الأمريكي
    © Sputnik . Attia Al-attia
    تظاهر المئات من سكان مدينتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة السورية رفضاً للتواجد الأمريكي

    في حين أكدت البتول العليوي، عضو قيادة شعبة حزب البعث في مدينة الحسكة لــ"سبوتنيك" بأننا اجتمعنا اليوم لنقول كلمة الشعب  في هذه المحافظة كما هي كلمة السوريين في جميع المحافظات وهي انتصاراً للجيش السوري ومؤزرة له وأن دماء شهدائنا في الجيش لن تذهب سداً وان الشعب السوري لم يقبل بالمحتل في الماضي ليقبل فيه اليوم ، قامة  الجندي السوري اكبر وأعلى منهم ، لذلك جاءه بالغدر ولم يستطيعوا مواجهته وجه لوجه ، نقول لهم دائماً السوريين دائماً أرضهم وعرضهم ومالهم حراماً عليكم حتى لو كان لكم اذرع خيانة من أبناء  الوطن السوري الصامد.

    تظاهر المئات من سكان مدينتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة السورية رفضا للتواجد الأمريكي
    © Sputnik . Attia Al-attia
    تظاهر المئات من سكان مدينتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة السورية رفضا للتواجد الأمريكي

    ومن الجانب القانوني والقضائي بين المحامي في محافظة الحسكة القاضي المتسشار محمد الدهش لمراسل " سبوتنيك " بان جرائم المحتل الامريكي ضد ابناء الحزيرة السورية تم متابعتها قانونياً عبر وزارة العدل السورية واخرها العدوان على حاجز الجيش العربي السوري يوم أمس في القامشلي لرفعها الى المحاكم الدولية ، حيث سيتم رفع دعوى قضائية عالمية ضد وزير الدفاع الامريكي ورئيس هيئة الاركان للجيش الامريكي محاسبتهم امام القانون الدولي العالمي.

    وقامت طائرات لقوات الاحتلال الأمريكي أمس الاثنين بالاعتداء على حاجز للجيش العربي السوري جنوب شرق القامشلي ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح.

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    الكلمات الدلالية:
    مظاهرات, الجيش الأمريكي, الحسكة, سوريا
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