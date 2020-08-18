القوات المسلحة المصرية تتخذ قرارا جديدا بشأن كلية الطب

وبحسب بيان للقوات المسلحة نشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، فإنه "تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة ليكون 96% بدلاً من 97% وذلك لانتقاء أفضل العناصر طبقاً لمعايير القوات المسلحة"".

وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء "حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة".

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" أظهرت مؤشرات المرحلة الأولى للتنسيق ارتفاع في مجاميع المجموعة العلمية التي ستنعكس على ارتفاع الحد الأدنى للتقدم للكليات الطبية، حيث يتوقع ان يصل الحد الأدنى لكلية الطب 404.5 درجة بفارق درجة مئوية تقريبا عن العام الماضي، أي 98.6٪ وكلية طب الأسنان 404 درجة أي 98.5٪ تقريبا، وبالنسبة لكلية الصيدلة ستصل إلى 98٪ بينما يتوقع ان تنخفض كلية الهندسة عند ال385 درجة تقريبا أي 93.9٪.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قد أعلن إطلاق المرحلة الأولى من التنسيق في السبت الماضي عقب الانتهاء من اختبارات القدرات في مختلف الجامعات انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق السبت وعددهم 149 ألفا و685 طالبا ولمدة 5 أيام تنتهي في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري، وبعدها يعلن بشكل رسمي نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى.