رئيس البرلمان المصري يعلق على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان

تحدث رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، عن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، واصفا إياها بـ"المهمة جدا".

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، إن الاتفاقية "تمت وفقًا للقانون الدولي وبقواعد محددة".

ولفت إلى أنه "يحق لمصر أن تنقب على ثرواتها الطبيعية الخالصة، وتؤكد بأنه لا يحق لأي دولة أن تنقيب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى سوى طرفي الاتفاقية"، بحسب موقع "مصراوي".

وأشار عبد العال إلى أن "البحر المتوسط غني بالثروات وهذه الثروات أغرت بعض الدول ولكن هذه الحدود تحددها قوانين البحار"، لافتا إلى أنه "تم تحديد الحدود 12 ميلا بحريا من اليابسة وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة بـ 200 ميل بحري".

وشدد على أن لمصر"الحق في استثمار هذة المنطقة في قاع البحر وهذا لا يمنع بمرور السفن والطائرات ويحق للدولة أن تستثمرها".

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" في 8 أغسطس/ آب الجاري، أن سامح شكري وزير الخارجية استقبل نظيره اليوناني، نيكوس دندياس بالقاهرة؛ لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.