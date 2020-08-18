قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمصر

شهد سوق الذهب المحلي في مصر قفزة في أسعار المعدن الأصفر.

وبحسب موقع "مصراوي" ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب بنحو 25 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

ونقل الموقع المحلي عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن "سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 888 جنيهًا مقابل 863 جنيهًا، أمس".

وأضاف أن "سعر غرام الذهب عيار 18 قفز إلى نحو 761 جنيهًا، وغرام عيار 24 إلى نحو 1.015 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 7104 جنيهات".

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة لتتجاوز حاجز الألفي دولار، اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والمقرر صدوره هذا الأسبوع.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد، "هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن".