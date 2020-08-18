غرينبلات: إسرائيل لم تتنازل عن خطة "الضم" بعد اتفاق السلام مع الإمارات

قال المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لم تتنازل عن خطة "الضم"، بعد اتفاق السلام مع دولة الإمارات.

ونقل الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، اليوم الثلاثاء، عن غرينبلات أن الكلمات التي تم اختيارها من قبل الأطراف الثلاثة في الاتفاق الرسمي، وهي "تعليق" خطة الضم وليس إلغاء الخطة، معتقدا أن الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والإمارات، إنجاز دبلوماسي عظيم.

وبشأن شراء الإمارات الأسلحة المتقدمة من الولايات المتحدة التي واجهت معارضة إسرائيلية، أكد غرينبلات أن الإدارة الأمريكية لن توافق على أمر يضع إسرائيل في خطر، قائلا: "إن إسرائيل أظهرت مرونة بصفقة سلاح مع الإمارات، لكنني لست قلقا حيال ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".