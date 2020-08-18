مستشار الأمن الوطني الإماراتي يشيد بدور رئيس الموساد الإسرائيلي

اجتمع، اليوم الثلاثاء، طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني ويوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الذي يزور دولة الإمارات حاليا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أشاد طحنون "بالجهود الحثيثة المبذولة من يوسي كوهين والتي ساهمت في نجاح التوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل".

لافتا إلى أن هذا الاتفاق سوف "يساهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين".

وأكد طحنون "أن الإمارات ستبقى على الدوام صاحبة فكر ومبدأ راسخ والمتمثل في إعلاء قيم السلام والتسامح وتعزير الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم ولن تألو جهداً في ذلك".

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن "تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي يتطلب البحث عن الممارسات والخبرات من مختلف الدول نظراً لما يلعبه ذلك من استشراف للمستقبل وما يضمن بدوره مستقبلا أفضل لشعوب المنطقة".

وأضافت الوكالة: "ناقش الجانبان آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كوفيد-19".

وأضافت أنهما "تطرقا في حديثهما إلى سبل دعم معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي بموجبها تم وقف ضم الأراضي الفلسطينية، كما سيكون للمعاهدة دور في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

والخميس الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق سلام وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وكتب على تويتر "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".