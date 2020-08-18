الرئيس الإسرائيلي يبعث برسالة تهديد إلى حركة حماس

هدد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، حركة حماس، بأنها إذا أرادت الحرب، فستحصل عليها.

وأفادت القناة العبرية الـ20"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ريفلين قام بجولة في مستوطنات غلاف غزة، اليوم، بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

מכאיב כל כך לראות את האדמה הטובה הזאת עולה בלהבות. ביקרתי היום במנהלת התיאום והקישור במעבר ארז ובמוקדי השריפות בעוטף עזה, עוטף ישראל.

גל הדלקות הוא טרור לכל דבר וכך עלינו להילחם בו. הגעתי להוקיר תודה ללוחמי האש שלנו, אין עליכם יקירינו. pic.twitter.com/acUfki26za — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) August 18, 2020

وقال ريفلين خلال جولته في غلاف غزة، إنه إذا أرادت حركة حماس الحرب، فستحصل عليها.

ونشر الرئيس الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه تجول في المناطق التي طالتها نيران بالونات الهيليوم الحارقة المنطلقة من قطاع غزة، وشكر خلالها رجال الإطفاء.