مقتل لواء روسي إثر انفجار عبوة ناسفة في سوريا

أصيب ثلاثة عسكريين روسي في انفجار عبوة ناسفة في طريق عودتهم بعد القيام بعملية إنسانية في مدينة دير الزور.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثامن عشر من شهر آب/أغسطس، وأثناء عودة رتل بعد القيام بعملية إنسانية على بعد 15 كيلومترا من مدينة دير الزور، انفجرت عبوة ناسفة خلال تحرك السيارات".

وتابع البيان: "أدي الانفجار إلى إصابة ثلاثة عسكريين روس. وقد لقي مستشار عسكري برتبة لواء مصرعه أثناء عمليات الإجلاء وتقديم المساعدة الطبية".

يتبع..