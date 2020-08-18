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    وزير التعليم المصري

    مصر... الحكومة تعتزم إصدار إيضاح بشأن الجامعات الأهلية والالتحاق بها

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    كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي في مصر، اليوم الثلاثاء، عن قرب إعلان الوزارة كل التفاصيل الخاصة بنظام الدراسة والالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

    جامعة القاهرة في مصر
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    وأوضح المتحدث في تصريح خاص لصحيفة "اليوم السابع"، أن الوزير خالد عبد الغفار سيرد على التساؤلات كافة التي تدور بذهن الطلاب من الجنسين، في ما يخص قواعد القبول بالجامعات الأهلية والتنسيق الخاص بها والتسكين وخلاف ذلك من الأمور.

    ولفت إلى أن الإعلان سيكون خلال الفترة القصيرة المقبلة أو قد يكون اليوم، حيث يجري التوافق حاليا على آلية الإعلان مع وزير التعليم العالي.

    يأتي ذلك بعدما عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا، أمس الاثنين، برئاسة دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

    وأوضح أعضاء المجلس، أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازا رائعا يحسب لمنظومة التعليم العالي، مشيدين بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول في إتمامها في وقت قياسي.

    واستعدادًا لبدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة هذا العام، أقر المجلس الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية.

    ويرجع ذلك لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة في مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

    وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في 14 أغسطس/ آب الجاري، عن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر.

    وقال مدبولي إن السيسي قرر إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية، ويكون لها ثلاثة مقرات في مدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، وكذلك جامعة العلمين الدولية، ويكون مقرها في مدينة العلمين الجديدة، في محافظة مطروح.

    وقرر إنشاء جامعة الجلالة، ويكون مقرها هضبة الجلالة في محافظة السويس، وجامعة المنصورة الجديدة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، في محافظة الدقهلية.

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    وزير التعليم العالي المصري, التعليم العالي, مصر
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