إسرائيل تنشر صورا لجناحها بمعرض "إكسبو" في دبي

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه فريق إسرائيلي خلال العمل على إقامة الجناح الإسرائيلي ضمن معرض "إكسبو" العالمي الذي تستضيفه دبي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل.

وقال أحد المسؤولين الذي ظهر في المقطع المصور، الذي نشر على حساب الخارجية الإسرائيلية على تويتر، إنه "عاد إليه بعد فترة من الانقطاع بسبب جائحة كورونا"، مشيرا إلى "أهمية التوقيت الذي تزامن مع إعلان تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي وإقامة علاقة رسمية بين الطرفين، الأمر الذي يبعث على السعادة والأمل بمستقبل أفضل".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي بأن "الجناح الإسرائيلي هو بمثابة بوابة لدول عربية إلى إسرائيل حيث يشمل عرضا للثقافة والتنوع في إسرائيل".

كانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الاثنين، عن إلغاء مشاركتها في معرض "إكسبو".

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أن "القرار يأتي تماشياً مع موقف القيادة الفلسطينية الرافض للإعلان الثلاثي الأميركي، الإسرائيلي الإماراتي، حول تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل".

وأضاف العسيلي لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "الحكومة ترفض الخطوة الإماراتية التي تعتبر تطبيعا على حساب الحقوق الفلسطينية ونسفاً للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية.