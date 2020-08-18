من هو جميل عياش المتهم الرئيسي في اغتيال رفيق الحريري

أصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005.

ذكر ذلك الموقع الرسمي للمحكمة، الذي أوضح أن غرفة الدرجة الأولى قررت بالإجماع أن المتهم سليم جميل عياش، مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بجميع التهم المسندة إليه.

من هو جميل عياش؟

بينما قررت أن المتهمين حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام الموحد المعدل.

ولد عياش في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963 في حاروف - النبطية، وعاش في شارع الجاموس في الحدث جنوبي بيروت، وفي مجمع آل عياش في حاروف في جنوب لبنان، بحسب موقع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وقال موقع المحكمة الدولية إن عياش متهم بالتآمر لتنفيذ عمل إرهابي بواسطة مواد متفجرة، وبقتل رفيق الحريري و21 آخرين عمدا، ومحاولة قتل 226 شخصا آخرين عمدا باستعمال مواد متفجرة.

ولفت الموقع إلى أنه في 1 فبراير/شباط 2012، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة سليم جميل عياش وثلاثة آخرين غيابيا، علما أن عياش لا يزال حرا طليقا.

وبحسب الموقع، فإن اسم عياش ارتبط بـ3 آخرين اتهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال تلحريري، وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وأكدت المحكمة براءة ثلاثة من المتهمين (صبرا وعنيسي ومرعي) في قضية اغتيال رفيق الحريري.

ووجدت المحكمة أن المتهم عياش مذنب بصفته شريكا في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي.

وتم استهداف سيارة رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، بسيارة أخرى مفخخة، وهو رجل أعمال كبير، حمل حتى وفاته الجنسيتين السعودية واللبنانية.

