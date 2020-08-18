وزير بريطاني: إدانة عضو بـ"حزب الله" في اغتيال الحريري خطوة نحو العدالة

قال جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إن الحكم الصادر بإدانة أحد أعضاء جماعة "حزب الله" اللبناني في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري هو "خطوة نحو تحقيق العدالة".

وكتب كليفرلي على تويتر: "بينما تصدر المحكمة الخاصة بلبنان حكمها،‭ ‬فإن قلوبنا مع المتضررين من هجوم بيروت 2005، وهو حدث مؤلم آخر في تاريخ لبنان".

وأضاف: "حكم اليوم خطوة نحو العدالة. لا بد من محاسبة من يرتكبون مثل هذه الفظائع".

As @STLebanon delivers its judgement, our thoughts are with those affected by the 2005 attack in Beirut, another painful event in Lebanon’s history.



Today’s verdict is a step towards justice. Those who commit such atrocities must be held to account.https://t.co/ytbfrrXRIS? — James Cleverly (@JamesCleverly) August 18, 2020

​ودان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، المتهم الرئيسي سليم جميل عياش في تفجير عام 2005، الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم، الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين

قال القاضي ديفيد، إن حزب الله وسوريا قد يكون لهما دوافع لقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على تورطهما.

وأضاف خلال اجتماع للمحكمة الخاصة بلبنان، أن "غرفة المحاكمة تعتقد أن سوريا وحزب الله قد يكون لهما دوافع لقتل الحريري وبعض حلفائه السياسيين، لكن لم يكن هناك دليل على تورط قيادة حزب الله في اغتيال الحريري ولم يكن هناك دليل مباشر على تورط سوريا في ذلك".