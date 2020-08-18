الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف لمتابعة الحكم الخاص بإدانة سليم عياش باغتيال الحريري

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، جميع الأطراف إلى التعاون في مواجهة الإفلات من العقاب ومتابعة الحكم الصادر بإدانة سليم عياش باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري.