إطلاق صفارات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة

أطلقت السلطات الإسرائيلية صافرات الإنذار اليوم الثلاثاء، في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة خشية إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "تم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة الصناعية في أشكلون وفي كيبوتس زكيم"، مضيفا بأن "التفاصيل قيد المتابعة".

يتبع..