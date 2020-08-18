المغرب يعلن تمسكه باستقرار الوضع في مالي ويدعو مختلف الأطراف إلى الحوار

أعلنت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، تمسكها باستقرار الوضع في مالي، ودعت مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول في ظل احترام النظام الدستوري.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "المملكة المغربية المتمسكة باستقرار هذا البلد، تدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي".

يتبع..