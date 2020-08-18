العراق... سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، مشيرة إلى أن خلية الإعلام الأمني أكدت الأنباء التي تحدثت عن قصف صاروخي استهدف محيط مطار بغداد.

ولفتت الوكالة إلى أن بيان خلية الإعلام الأمني قال إنه سقط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر.

وأضافت: "تبين أن انطلاقه كان من قرية الفياض جنوب شرق المطار".

يتبع...