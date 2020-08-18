إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة

شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع في غزة، قال إنها تأتي ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه أراضيه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره عقب شن الغارات على القطاع، إنه يحمل حركة "حماس" مسؤولية أي تصعيد من قطاع غزة تجاه إسرائيل، موضحًا أن الغارات تركزت على أهداف تابعة للحركة في أنحاء متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت مساء اليوم، موقعا بصاروخ واحد على الأقل في شرق غزة.

يتبع...