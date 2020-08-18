الملك سلمان يتحدث لأول مرة عن حالته الصحية ويوجه رسالة إلى الزعماء العرب

تحدث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى عن حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب الملك سلمان عن "شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية".

كما أعرب العاهل السعودي عن "شكره وتقديره ولأبنائه وبناته المواطنين، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ومغادرته المستشفى، وفقا لوكالة "واس".

#خادم_الحرمين_الشريفين يعرب عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، ولأبنائه وبناته المواطنين، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ومغادرته المستشفى.#واس pic.twitter.com/guRcxoaFZX — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 18, 2020

كان الملك سلمان ظهر في مقاطع مصورة، الأربعاء 12 أغسطس/آب، وهو يغادر العاصمة الرياض بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الملك سلمان في الفيديو الأول وهو يتوجه نحو ساحة صالة مطار، لركوب الطائرة برفقة عدد من مساعديه الذين ارتدوا جميعا الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، بينما لم يظهر العاهل السعودي بالقناع الواقي.

وفي هذا الصدد، قالت "واس"، إن العاهل السعودي وصل إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

هذا وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن يوم الخميس 30 يوليو/تموز الماضي، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد شفائه.