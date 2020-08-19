ظريف يعلق على تعيين وزير خارجية جديد لسلطنة عمان

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تعيين بدر بن حمد البوسعيدي، وزيرا للخارجية العمانية خلفا ل‍يوسف بن علوي.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أبارك للأخ والصدیق الحمیم بدر بن ‌حمد البوسعيدي، تعيينه وزيرا لخارجية سلطنة عمان الشقیقة وقد استلم الأمانة من أخ حكيم هو يوسف بن علوي".

أبارك للأخ و الصدیق الحمیم معالي السيد بدربن‌حمد البوسعيدي تعيينه وزيراً لخارجية سلطنة عمان الشقیقه وقد استلم الأمانة من أخ حكيم معالي يوسف بن علوي.

أتمنى للأخ بدر كل التوفيق والسداد في مسيرته وأرجو أن يجد من إخوانه في ایران العون في أداء مهمته كما وأرجو للأخ يوسف الصحة والعافية. — Javad Zarif (@JZarif) August 19, 2020

وتابع: "أتمنى للأخ بدر كل التوفيق والسداد في مسيرته وأرجو أن يجد من إخوانه في ایران العون في أداء مهمته كما أرجو للأخ يوسف الصحة والعافية".

وأعلنت سلطنة عمان، أمس الثلاثاء، أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء العماني، وتعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ل‍يوسف بن علوي، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأيام" البحرينية.