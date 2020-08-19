بعد قفزة كبيرة... أسعار الذهب في مصر تتراجع

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، تراجعا بعد قفزة كبيرة في تعاملات أمس.

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، بقيمة تراوحت بين 5 و6 جنيهات في سعر الغرام الواحد، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".

وسجل عيار 21 نحو 781 جنيها، اليوم، وعيار 18 نحو 755 جنيه، وعيار 24 نحو 1007 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 7048 جنيها.

وشهد سوق الذهب المحلي في مصر قفزة في أسعار المعدن الأصفر، وارتفع أمس سعر الغرام الواحد من الذهب بنحو 25 جنيها مقارنة بأسعار أول أمس الاثنين.

ونقل "موقع" عن السكرتير العام لشعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، أن "سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع، الثلاثاء، إلى 888 جنيهًا مقابل 863 جنيهًا، الاثنين".

وأضاف أن "سعر غرام الذهب عيار 18 قفز إلى نحو 761 جنيهًا، وغرام عيار 24 إلى نحو 1015 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 7104 جنيهات".

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب 1% لتتجاوز حاجز الألفي دولار، أمس الثلاثاء، في ظل تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر لأحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع.