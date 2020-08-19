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    أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق

    بسبب مرتباتهم الكبيرة… ميدو يقترح فرض ضرائب بنسبة 75% على هؤلاء

    © AFP 2020 / RABIH MOGHRABI
    العالم العربي
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    اقترح لاعب كرة القدم المصري السابق أحمد حسام ميدو، فرض ضرائب تصل إلى 75% على من يتخطى دخلهم سنويا 20 مليون جنيه مصري.

    وقال ميدو، نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، إن اللاعبين والمدربين والإعلاميين الذين يتخطى دخلهم السنوي 20 مليون جنيه، يجب أن يفرض عليهم ضرائب تصل إلى 75%، لافتا إلى أن "هذا هو الحل الوحيد لإفشاء غليل الناس الغلابة".

    ​جاء ذلك خلال برنامجه "أوضة اللبس"، في حلقة أمس الثلاثاء، ولاقى رد فعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وكتب ميدو صباح اليوم الأربعاء/ مجموعة تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر" شرح فيه وجهة نظره حول اقتراحه.

    وكتب ميدو: "اقتراحي بالأمس بفرض ضرائب تصل لـ 75% لأي لاعب أو مدرب أو إعلامي يتخطى دخله السنوي 20 مليون جنيه حتى تستفيد الدولة من هذه المرتبات الخيالية التي يتقاضاها البعض…هو ده اللي بيحصل في فرنسا.. في فرنسا أي لاعب يتقاضى أكثر من مليون يورو يدفع 75% من راتبه للدولة".

    ​وأضاف: "أتمنى أن يصل كلامي للسيد وزير الرياضة ويتم التحرك في أسرع وقت ممكن لتقديم مقترح للبرلمان بتنفيذ مشروع قانون يلزم أي لاعب أو مدرب أو إعلامي يتقاضى أكثر من 20 مليون جنيه في الموسم بدفع نسبه تتعدى 50% من راتبه للدولة من خلال وضعه تحت شريحة ضريبية تسمح للدولة بذلك".

    وتابع: "سأخصص حلقة لسيادتكم بعرض متوسط أجور اللاعبين والمدربين في المغرب إحدى الدول المتقدمة في كرة القدم ودوري استطاع أن يتواجد منه 3 فرق في المربع الذهبي لدوري الأبطال والكونفدرالية ومقارنتها بمصر..في المغرب يتقاضى اللاعبون متوسط 35% مما يتقاضاه اللاعبين في مصر".

    ​وقال ميدو: "وضع اللاعبون والمدربين والإعلاميين تحت شرائح ضريبية مضاعفة إذا تخطوا رقم معين هو الحل الوحيد لإفشاء غليل الناس الغلابه اللي بتجنن لما بتسمع الأرقام الخزعبليه دي ورغم كده شايفين عندنا في مصر دوري متواضع جدًا".

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    أخبار مصر, أخبار الرياضة, أحمد حسام ميدو
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