اتصال هاتفي بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق

اتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "نوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيًا لجلالته التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار".

#خادم_الحرمين_الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بسلطان عُمان، نوّه خلاله بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.https://t.co/VL84hSABwX#واس pic.twitter.com/u834BdpKTv — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 19, 2020

​وأضافت الوكالة أن سلطان عمان من جانبه عبر "عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة".

وأكد السلطان: "تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات".