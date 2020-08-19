مصرية تقتل زوجها في ليلة زفافهما بعد اعترافه بسر خطير

حادثة بشعة، أبطالها عروسان، وموعدها ليلة زفافهما، ومكانها إحدى القرى في دلتا مصر. إذ لم تشرق شمس النهار عليهما إلا وتحول هو إلى جثة بينما أصبحت هي متهمة بجريمة قتل.

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم" أحالت النيابة العامة بمحافظة الغربية (في دلتا مصر) فتاة ( 23 سنة) إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بقتل زوجها ليلة الدخلة (ليلة الزفاف).

وبحسب الصحيفة قالت الفتاة أمام النيابة إنها سددت له طعنات في جسده بقطعة زجاج لرفضه السماح لها بمغادرة شقة الزوجية عقب اكتشافها اتهامه في قضية اغتصاب، وتوفي الزوج قبل نقله إلى المستشفى.

ولفتت الصحيفة إلى أن تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أفادا أن شرطة النجدة تلقت إخطارا من مستشفى كفر الزيات العام يفيد بوصول موظف جثة هامدة إثر تلقيه طعنات في الجسد.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادثة، وبسؤال عدد من أفراد أسرة القتيل والجيران أكدوا أن مشاجرة نشبت بين القتيل وزوجته ليلة دخلتهما، وطعنته بقطعة زجاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة ألقت القبض على المتهمة التي اعترفت بارتكابها الجريمة.

وأحالت النيابة المتهمة إلى محكمة الجنايات تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمتها.