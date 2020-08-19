مساعدات طبية من الصليب الأحمر تصل إلى صنعاء للمساعدة في مواجهة كورونا

وصلت، اليوم الأربعاء، شحنة مساعدات طبية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، دعما لجهود السلطات في هذا البلد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

القاهرة– سبوتنيك. وأبلغ مصدر في مطار صنعاء الدولي وكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي حطت في المطار، حاملة 14 طنا من المستلزمات الطبية والعلاجية، بينها مساعدات خاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتعد المساعدات الطبية هي الثانية خلال نحو أسبوع، حيث وصلت الأحد الماضي، شحنة مماثلة إلى مطار صنعاء الدولي.

وأعلنت الصحة اليمنية، أمس الثلاثاء، أن إجمالي الحالات المؤكدة بالفيروس بلغت 1889 حالة منها 537 وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة و7 إصابات جديدة.

وأعلنت البعثة الدولية للصليب الأحمر، عبر حسابها على تويتر الخميس الماضي، مساعدة 52 ألف شخص في اليمن من المتضررين من كارثة السيول.

وقالت البعثة إن "السيول تسببت في غرق مواطنين، ورؤوس ماشية، وتدمير منازل وطرقات وجسور وسدود"، محذرة من "أنها تهدد حياة اليمنيين".