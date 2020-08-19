بالفيديو... مواطن يحرج الحريري "قويلنا قلبك شوي" والأخير يرد "سكتلي ياه"

انتشر في لبنان مقطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" لرئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري خلال مؤتمره الصحفي بعد صدور قرار المحكمة الخاصة بلبنان في مدينة لاهاي الهولندية.

وأظهر المقطع قدوم الرئيس الحريري لإلقاء كلمته عقب صدور قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، حيث صرخ أحد الحاضرين متوجهًا إلى الحريري بالقول: "قويلنا قلبك شوي، قوي قلبك".

وعند سماع الحريري صراخه، طلب من أحد مرافقيه أن يقوم بإسكاته، مستخدمًا عبارة "لك سكتلي ياه لهيدا".

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم، الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين، بحسب وكالة "رويترز".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، تعقيبا على قرار المحكمة الخاصة بلبنان، إننا نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة ولا مساومة مع الدم.