السيسي يوجه الجيش بالحفاظ على الاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام لحماية مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، وجه السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي.

وأوضح البيان أن "ذلك يأتي في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح".

كما وجه الرئيس المصري التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداء للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة".