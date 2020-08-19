الهيئة الوطنية للانتخابات: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري 14 %

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وصلت إلى 14.23 %.

ذكرت ذلك قناة "دي إم سي تي في" المصرية، اليوم الأربعاء، في تدونية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، بينما قالت "بوابة الأهرام" إن تصريحات المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات عصر اليوم الأربعاء في ماسبيرو.

عاجل - رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: 14.23% نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ — dmctv (@dmctv) August 19, 2020

ولفت إبراهيم إلى أن "هناك جولة للإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ستجرى في عدد من المحافظات تشمل القليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والجيزة وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وأسوان ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية ومطروح.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن "الانتخابات في الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر/ أيلول المقبل للمصريين في الخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر في الداخل".

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 14.23، بإجمالي حضور ٨ ملايين و959 ألف ناخب، مشيرة إلى أن إجمالي المقيدين بجداول الناخبين ٦٢ مليونا و٩٤٠ألفا.

يتبع...