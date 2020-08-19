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    الشاب السوري أنس عباس الملقب بالأنف الذهبي أصغر عطار سوري

    أصغر عطار عربي يطلق برنامجا عن تراكيب العطور عبر الشبكات الاجتماعية

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    بعد أن دخل موسوعة "غينيس" ووصلت عطوره إلى مدينة "Grasse" الفرنسية عاصمة العطور العالمية حقق شاب سوري في العقد الثاني من عمره حضورا لافتا على مواقع "سوشيال ميديا" بعد بدايات متعثرة لم تنل من إصراره على تحقيق النجاح.

    فمحاولاته المتكررة مع 11 محطة إذاعية لتقديم برنامج عن صناعة العطور باءت جميعها بالفشل، فقرر العمل بمفرده وبدأ منذ حزيران/يونيو 2019 بتقديم برنامج خاص عن العطور على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، ولم يكن يعلم أن هذه الخطوة ستشكل منعطفا مهما في رحلته مع عالمي العطور والميديا في آن واحد.

    مجهود فردي

    الشاب الجامعي أنس عباس الذي تعلم مفاتيح الصنعة من والده منصور منذ نعومة أظفاره، وأضحى اليوم أصغــــر خبير عـــطور في سوريــا والـــوطن الـــعربي، تحدث في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" عن برنامجه وعن جديده في مجال صناعة العطور وأمله بتأسيس شركة لصناعة العطور ونقابة للعطارين في سوريا:

    "كان تقديم برنامج للعطور فكرة صعبة حيث لم أتلق في البداية الدعم الإعلامي اللازم علما أني تقدمت بتجربتي إلى 11 محطة إذاعية وجربت كل الوسائل لكن الفرصة لم تسنح حينها، فقمت بمتابعة الشخصيات العالمية الخبيرة بصناعة العطور وقرأت الصحف والمجلات المختصة بالعطور لكي أزيد من خبرتي في الجانب الإعلامي، وقمت باستئجار كاميرا وبدأت بتصوير ونشر برنامج على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "غير عطرك مع أنس" الذي حقق عددا مرتفعا من المشاهدات والمتابعات على موقعي فيسبوك وإنستغرام، حيث حقق أحد الفيديوهات أكثر من مليوني مشاهدة، بعدها دخلت في سجل غينيس وبدأت الإذاعات ومحطات التلفزة تتواصل معي لكني فضلت أن أعمل لوحدي".

    الشاب السوري أنس عباس الملقب بالأنف الذهبي أصغر عطار سوري
    © Sputnik . MUHAMMAD AL-NAJM
    الشاب السوري أنس عباس الملقب بالأنف الذهبي أصغر عطار سوري

    فرص وعروض قيد الحجر

    وأردف: "البرنامج عبارة عن (اسكتشات) ومقاطع فيديو قصيرة تركز على نشر ثقافة العطور استطعت من خلالها صقل أدائي الإعلامي كمقدم برامج، وفي نفس الوقت تمكنت من نشر ثقافة العطور، ووصلت إلى مرحلة تلقيت فيها عروضا لبيع البرنامج بعد أن حظي بمشاهدات كبيرة وباهتمام وسائل إعلام عربية وأجنبية عديدة، وبعد أن قمت بإعداد (إيفنتات) ومسابقات إذاعية واستطلاعات خارجية لمصلحة شركات ومؤسسات مشهورة".

    عطر تتغير رائحته كل 4 دقائق

    وعن مزايا عطره "دمشق بلد الياسمين" الذي لاقى رواجاً في العديد من دول العالم، قال عباس: "هذا العطر يحتوي على مكونات موجودة في سوريا التي تتميز بالياسمين الطبيعي، وهو عطر يتغير حسب نوع البشرة، وقد عانيت كثيراً في صناعته لمدة عام كامل ثم قمت بتقديمه إلى موسوعة غينيس عن طريق صديق في سلطنة عُمان وبعد عام ونصف تبلغت هاتفيا بدخول العطر هذه الموسوعة العالمية والذي يغير رائحته كل بضع دقائق بأشكال متعددة".

    الشاب السوري أنس عباس الملقب بالأنف الذهبي أصغر عطار سوري
    © Sputnik . MUHAMMAD AL-NAJM
    الشاب السوري أنس عباس الملقب بالأنف الذهبي أصغر عطار سوري

    أن نسبة الياسمين في هذا التركيب هي 20% وأن بقية الراوئح تمثل بين 5% و10%، مضيفاً أنه توصل إلى هذه النسب بطريقة متناسبة مع العطر الذي يبدأ برائحة الياسمين ثم الفانيلا".

    وأشار عباس إلى أن تكلفة ابتكار هذا العطر كانت مرتفعة حيث قام باستيراد المكونات من خارج البلاد، وأن ثمن 10 غرامات من عطر واحد من مكونات عطر "دمشق بلد الياسمين" بلغت 300 دولار، موضحا أن هذه المهنة غير مربحة حاليا لكنها ستتحسن حين يكون هناك مصنع للزيوت العطرية في سوريا.

    شركة عطور... ونقابة للعطارين

    وعن طموحاته في المستقبل، قال عباس وهو الذي يدرس الإعلام في الجامعة الافتراضية السورية: "أطمح إلى افتتاح شركة خاصة لصناعة لعطور إذا توافرت لدي الإمكانيات داخل سوريا إلى جانب عملي الإعلامي الذي أعتبره عملي الأساسي، فصناعة العطور هي هوايتي وقد حققت فيها نجاحاً كبيراً حيث نجحت بنشر عطر "دمشق بلد الياسمين" في مختلف أنحاء العالم، وأتمنى على كل من يعمل في مجال العطور ألا يقوم بتشويهها وأن يكون هناك نقابة خاصة بالعطارين في سوريا لتحديد من يعمل بهذه المهنة لحمايتها ممن قد يسيئون إليها بشكل أو بآخر من خلال تركيب عطور قد تحتوي مواد مسرطنة، وأنا على استعداد لتقديم المساعدة والاستشارة في هذا المجال لكل من يطلبها مني".

    الشاب السوري أنس عباس الملقب بالأنف الذهبي أصغر عطار سوري
    © Sputnik . MUHAMMAD AL-NAJM
    الشاب السوري أنس عباس الملقب بالأنف الذهبي أصغر عطار سوري

    أفضل 10 خبراء عطور عربيا

    وعن مسابقة العطور التي جرت في لبنان تحت إشراف لجنة فرنسية مختصة، قال عباس: "المسابقة ضمت مشاركين من دول عربية وأجنبية يتمتعون بخبرات طويلة في ميدان العطور، وفيها الكثير من الاختبارات الصعبة ووصلت إلى المستوى الثالث وهي نتيجة ممتازة من حيث صغر سني، حيث كنت من بين أفضل /10/ خبراء عطور على المستوى العربي".

    وقد تحدثت وسائل إعلام عربية وأجنبية عديدة عن الشاب السوري أنس عباس صاحب الأنف الذهبي الذي صمم عطراً ينشط الدورة الدموية بمكونات الليمون والنعناع وعطر "HAPPINICSE" لاسيما بعد أن فاز بالمركز الثالث في مسابقة لجذب المواهب الشابة أقيمت في عام 2014 في لبنان متفوقاً على 90 متسابقاً من كل أنحاء العالم.

    كما منحته المنظمة الدولية "IABP" العضو في الأمم المتحدة ومجلة "صوت العراق" لقب سفير الشباب العربي ضمن فعاليات معرض بغداد الدولي في العراق العام الماضي 2019.

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    رائحة عطرة, رائحة العطر, رائحة, عطر, سوريا, عطور
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