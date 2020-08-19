رسميا... إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية بعد تصريحاته عن "التطبيع"

أصدر وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، اليوم الأربعاء، قرارا بإقالة المتحدث باسم الوزارة.

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن الوزير أصدر قرارا بإعفاء السفير حيدر بدوي صادق من منصبه كناطق رسمي باسم وزارة الخارجية ومديرا لإدارة الإعلام.

وجاء قرار وزير الخارجية السوداني بإعفاء بدوي من مهامه على خلفية تصريحات حول تطبيع الخرطوم للعلاقات مع إسرائيل أمس.

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق أعلن، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت".

وأضاف المتحدث في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات" بين البلدين.

وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.

وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.

ونفت وزارة الخارجية السودانية، في وقت لاحق، تصريحات متحدثها الرسمي، حيدر بدوي صادق، عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وزير الخارجية يصدر قرارا باعفاء الناطق باسم الخارجية



الخرطوم 19-8-2020م (سونا) أصدر وزير الخارجية المكلف السيد عمر قمر الدين اسماعيل اليوم قراراً بإعفاء السفير حيدر بدوي صادق من منصبه كناطقٍ رسمي لوزارة الخارجية ومديراً لإدارة الإعلام .#سونا #السودان pic.twitter.com/b81mwETDf9 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 19, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".