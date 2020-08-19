اغتيال ناشطة عراقية في البصرة وإقالة قائد الشرطة وعدد من مديري الأمن

أعلنت شرطة البصرة تعرض سيارة بداخلها 4 نساء إلى عملية إطلاق نار، مساء اليوم الأربعاء، في محافظة البصرة العراقية.

ووفقا لبيان الشرطة، الذي نقله موقع "البغدادية"، فإن من ضمن النساء كانت الدكتورة الطبيبة الإخصائية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب، حيث وافتها المنية على الفور مع امرأة أخرى، وجرح اثنتين أخريات.

شرطة البصرة:

مسلحون مجهولون يطلقون النار مساء الاربعاء على سيارة بداخلها 4 نساء ، ويغتالون الاخصائية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب في وسط البصرة ، ادى لوفاتها مباشرة مع إمرأة صديقتها وجرح اثنتين.



🔴ما يحدث في البصرة من قتل ممنهج واضح انه منظم واغتيالات ذات طابع سياسي. pic.twitter.com/1OlBBtZH91 — Dr. Haider Salman (@sahaider75) August 19, 2020

وغرد رئيس الوزراء العراقي عبر موقع "تويتر" قائلا على خلفية الاغتيالات الأخيرة للناشطين "اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

وأضاف "التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".

اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها.

التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) August 19, 2020

ويشار إلى أن ريهام يعقوب هي إحدى الناشطات في الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا في المحافظة العراقية.

كما تعرضت ناشطات من محافظة البصرة، منذ عدة أيام، لمحاولة اغتيال، حيث تم نقلهن على إثرها إلى المستشفى "في حالة خطرة".