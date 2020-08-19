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    الرئيس اللبناني ميشال عون

    الرئاسة اللبنانية تكذب خبرا بثته قناة تلفزيونية حول تشكيل "حكومة أقطاب"

    © AP Photo / Dalati Nohra
    العالم العربي
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    نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء، الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام اللبنانية حول مطالبة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بتشكيل "حكومة أقطاب".

    وبحسب موقع الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية نفيه للخبر الذي نشرته محطة "إم تي في" اللبنانية حول مطالبة الرئيس عون بتشكيل "حكومة أقطاب".

    انفجار مرفأ بيروت، لبنان أغسطس/ آب 2020
    © AFP 2020 / Stringer
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    وأشار مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية إلى أن "ما ذكرته محطة (إم تي في) في نشرتها مساء اليوم، عن لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم، حول مسألة تشكيل الحكومة، لجهة مطالبة رئيس الجمهورية بحكومة أقطاب بهدف عدم استبعاد النائب جبران باسيل عنها، هو خبر كاذب لا أساس له من الصحة".

    وأضافت الرئاسة اللبنانية في بيانها: "إن البحث مع الرئيس بري لم يتطرق إلى هذه المسألة مطلقا".

    ونوه البيان إلى أن المشاورات مستمرة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما يخص تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

    أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالة الحكومة اللبنانية، قبل أسبوعين على خلفية الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.

    وقال دياب في كلمة توجه بها إلى اللبنانيين: "لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان، وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة". 

    وأضاف "إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكنني اكتشفت أنها أكبر من الدولة، ولا نستطيع التخلص منها وأحد النماذج انفجار بيروت"

    وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها.

    وأدى انفجار في مستودع في مرفأ بيروت يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم بحسب السلطات الرسمية، إلى دمار شامل في منطقة المرفأ ومحيطه، ومقتل المئات وإصابة الآلاف وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف شخص

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    الكلمات الدلالية:
    ميشال عون, الرئاسة اللبنانية, لبنان
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