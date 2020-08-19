ترامب: أتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لا يستبعد انضمام السعودية إلى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب، ردا على سؤال، عما إذا كان يتوقع أن تنضم السعودية إلى اتفاق السلام قال "أنا أتوقع".