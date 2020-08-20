الدفاع التركية تنشر فيديو جديدا لضربة جوية شمالي العراق

وقالت الدفاع التركية، في حسابها على "تويتر"، إنه "تم تحييد أربع إرهابيين آخرين من حزب العمال الكردستاني، تم رصدهم بواسطة أجهزة الاستطلاع والمراقبة في الجزء الشمالي من العراق".
وأكدت الدفاع التركية في بيانها على الاستمرار بعملياتنا العسكرية حتى يتم تحييد آخر إرهابي.
Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/BBcTaMmbbA
ودعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة الماضية، دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى لعب "دور فاعل" لإيقاف "الاعتداءات" المتكررة من تركيا، وسحب قواتها المتوغلة في الأراضي العراقيّة.
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