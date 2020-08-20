الكاظمي يلتقي برجال أعمال أمريكيين ويبدي استعداده لتسهيل عمل الشركات... صور

اجتمع رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بعدد من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، خلال زيارته الحالية إلى واشنطن.

وجاء في بيان مكتب رئاسة الوزراء العراقي: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي، وفي إطار زيارته الحالية إلى واشنطن، عددا من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، بحضور وزير الطاقة الأمريكي دان برويلت".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يلتقي، وفي إطار زيارته الحالية الى واشنطن، عددا من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، بحضور وزير الطاقة الأمريكي دان برويلت. pic.twitter.com/l1JelhehqF — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 20, 2020

وأضاف البيان: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يؤكد أهمية التعاون الاستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة، ومع الشركات والبنوك الأمريكية، واستعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد أهمية التعاون الإستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة، ومع الشركات والبنوك الأمريكية، واستعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق. pic.twitter.com/qC5OlF68LP — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 20, 2020

وتابع البيان: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يؤكد أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأمريكية، ويدعو البنوك الأمريكية إلى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس إلى انفتاح اقتصادي كبير".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأمريكية، ويدعو البنوك الأمريكية الى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس الى انفتاح اقتصادي كبير. pic.twitter.com/nc3OLXweFN — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 20, 2020

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.