نتنياهو يجري مكالمة فيديو مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مكالمة فيديو مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات العربية المتحدة، أعرب فيها عن أمله في زيارتهم هذا العام.

رام الله - سبوتنيك. ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نتنياهو قوله:

"هذا هو يوم عظيم جدا بالنسبة لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي. نحن على أبواب عصر تاريخي عبارة عن السلام مقابل السلام، السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، السلام الذي يتوسع بين إسرائيل والعالم العربي. هذا السلام جيد لدولة إسرائيل ولشعبنا ولجميع شعوب المنطقة.

وتابع نتنياهو: "آمل أن أزوركم قريبا، خلال هذا العام".