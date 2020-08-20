الكويت تحدد موعد إلغاء حظر التجول في جميع المدن

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، إلغاء حظر التجول المفروض بكل مناطق البلاد لاحتواء فيروس كورونا، اعتبارا من الثالثة صباح يوم الأحد 30 أغسطس/ آب بالتوقيت المحلي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال الناطق باسم الحكومة في بيان: "سعيًا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى كورونا وفق التدابير، تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة".

مجلس الوزراء : إلغاء منع التجول المفروض في جميع مناطق دولة الكويت اعتبارا من الساعة 3:00 صباحا يوم الاحد الموافق

30 أغسطس 2020#CGCKuwait pic.twitter.com/ERbI3jdiKx — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) August 20, 2020

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضًا حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، فضلًا عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة والخاصة، أو إقامة مراسم العزاء.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة الكويتية، الإبقاء على حظر التجول الجزئي المفروض على جميع مناطق البلاد، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 وفق التدابير المقررة يستمر حظر الانشطة المذكورة في الصورة.#CGCKuwait pic.twitter.com/xVTWVHp4lE — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) August 20, 2020

​وبدأت الكويت منذ 21 مارس/ آذار فرض حظر تجول جزئي في البلاد بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا.

قال وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي في هذا التاريخ، فرض حظر تجول في كافة أرجاء البلاد اعتبار من اليوم التالي.

وأوضح الصالح وقتها أن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.