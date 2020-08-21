بايدن يقبل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن جو بايدن، المرشح الأمريكي لانتخابات الرئاسة، اليوم الجمعة، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وقال بايدن ليل الخميس في بث مباشر: "سأكون فخوراً بحمل راية حزبنا في الانتخابات العامة. لذا فإنه بشرف وتواضع كبيرين أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة"..

وأضاف بايدن إن الوقت قد حان لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.

وحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كوفيد -19 في الولايات المتحدة سيظل مرتفعًا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

.@JoeBiden: "May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here tonight."



Full #DemConvention video here: https://t.co/lshxR0cdBt pic.twitter.com/fmobQwBwhB — CSPAN (@cspan) August 21, 2020

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، الأربعاء، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.