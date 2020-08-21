العراق: بغداد توقع مع واشنطن مذكرات تفاهم في مجالات عدة

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بلاده ستوقع مع الولايات المتحدة الأمريكية مذكرات تفاهم في مجالات عدة.

ونقلت قناة "السومرية"، مساء أمس الخميس، عن حسين عقب المباحثات الثنائية مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو ، أن العراق سيُوقع مع واشنطن مذكرات تعاون وتفاهم في مجالات مُتعدّدة.

وأشار فؤاد حسين إلى أن "القرار العراقي من صنع العراقيين أنفسهم، وسياستنا تنطلق من المصلحة العراقية أولا".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له، قد وصلوا، أول أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، في زيارة تشهد سلسلة لقاءات تركز على الجانب الاقتصادي.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في البيت الأبيض، أن لدى أمريكا عددا محدودا من الجنود في العراق، وان هذه القوات متواجدة هناك للمساعدة.

وأضاف ترامب: "نتطلع للانسحاب من العراق يوم لا يكون هناك حاجة لوجودنا، وسندعم العراق ليكون جاهزاً للدفاع عن نفسه".

وأوضح ترامب، أن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق، فيما أبدى رئيس الوزراء العراقي ترحيب بلاده بالشركات والاستثمارات الأمريكية.

من جهته، قال الكاظمي إن "العراق يرحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية"، فيما علق على العملية العسكرية التركية في شمالي البلاد قائلا: "التدخل التركي في العراق غير مقبول ولن نسمح به".

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن شركات "هانيويل إنترناشونال" و"بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك" و"ستيلر إنرجي" و"شيفرون"، وقعت اتفاقات بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين.

وجاء توقيع الاتفاقات بعد اجتماع الوزيرين العراقيين مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، وعقب لقاء مائدة مستديرة في واشنطن، أمس الأربعاء، مع رئيس وزراء العراق ورواد قطاع الطاقة الأمريكي.