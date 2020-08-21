التحالف العربي يعترض ويدمر صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اتجاه السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "القوات المشتركة للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة نجران".

وتابع "كما تمكنت قوات التحالف المشتركة مساء يوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.