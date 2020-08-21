نقل 4 آلاف راكب... مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الحركة

تشهد مصر للطيران، اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في 1 يوليو/تموز الماضي.

ووفقا لموقع "مصراوي"، تسير شركة مصر للطيران اليوم 21 أغسطس 42 رحلة جوية مابين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4000 راكب.

وستكون الرحلات المسيرة اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى بيروت، لندن، أثينا، لارناكا، دوالا، باريس، إسطنبول، نيويورك، روما، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، جوبا، فيينا، ميونخ، بودابيست، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، البحرين، أربيل، ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي وميلانو وبغداد.

كما تسير الشركة، 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلي الغردقة ورحلة داخلية واحدة إلى الأقصر، ورحلات استثنائية إلى كل من أبها، مسقط، كازابلانكا، المدينة المنورة ورحلتين جويتين إلي جدة، بخلاف 5 رحلات شحن الجوي.​

يذكر أن شركة مصر للطيران قد أعلنت في بداية أغسطس الجاري عن زيادة عدد وجهات رحلاتها الخارجية إلى 35 وجهة دولية.

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن القرار يأتي في إطار قرار عدد من الدول استئناف حركة الطيران الدولي إليها.

ولفت زكريا، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أن الشركة قررت، كذلك، زيادة الرحلات الداخلية خلال الفترة القادمة لتنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة لنقل الراغبين في الاستمتاع بعطلاتهم سواء في المدن السياحية داخل البلاد أو السفر إلى العواصم العالمية التي تطير إليها الشركة.

فيما قالت الشركة إن المرحلة الأولى من تشغيل الرحلات والتي بدأت في يوليو الماضي، قد شهدت نسب امتلاء تتراوح ما بين 60 إلى 70%، و"هي نسبة غير متوقعة تعكس ثقة العملاء في الخدمة التي تقدمها مصر للطيران وإجراءات الوقاية التي تطبقها خلال مراحل السفر المختلفة".