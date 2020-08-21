للمرة الثانية خلال أسبوع: نتنياهو يقطع اجتماعا وزاريا من أجل "حاجة قومية"

قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، مجددا اجتماعا وزاريا للبحث في سبل مواجهة فيروس كورونا والتصدي له، وذلك من أجل "الحاجة قومية".

وذكر الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو قد أكد للوزراء إنها "حاجة قومية"، في ظل التلميحات حول اتفاق جديد مع دولة أخرى في الخليج.

سبق أن قال نتنياهو للوزراء، الخميس قبل الماضي، قبل الإعلان عن الاتفاق مع الإمارات "أعتذر"، وغادر لمدة 20 دقيقة، الاجتماع.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأنه في الأسبوع الماضي، غادر نتنياهو قاعة الاجتماعات من أجل "حاجة قومية"، تبين فيما بعد أنها محادثة تاريخية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي المحادثة التي تم بعدها الإعلان عن اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثالث عشر من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".