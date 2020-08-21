المغرب يوقع مع مختبر صيني اتفاقيتين للتعاون في مجال تجارب اللقاح المضاد لكورونا

وقع المغرب، يوم أمس الخميس، عبر تقنينة الفيديو، اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني سينوفارم (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وكان الممثل عن الجانب المغربي السيد خالد أيت الطالب وزير الصحة، وعن الجانب الصيني مسؤولو المختبر.

وحضر توقيع الاتفاقيات السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بحسب ما ذكرت وكالة "البوابة الوطنية" المغربية.

وأوضح السيد ناصر بوريطة، في كلمة بالمناسبة، أن هاتين الاتفاقيتين جاءتا لتعزيز وتوسيع دينامية التعاون بين الرباط وبكين بـ"بعد جديد وواعد".

وقال السيد بوريطة "إننا نضع اليوم خطوطا لعلاقة طلائعية ومتبصرة (…) من خلال تمهيد طريق لحضور استراتيجي لمختبر سينوفارم بالمغرب، مضيفا أن الاتفاقيتين الموقعتين تؤسسان للتعاون على ثلاث مستويات، أولها التعاون في مجال التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح المضاد لـ (كوفيد 19)، حيث "قررنا بالفعل أن نقوم معا بالتجارب السريرية للقاح في سابقة في تاريخ المغرب"، بحسب الوكالة.

وأشار الوزير إلى أن المستوى الثاني يتعلق بالتعاون بشكل عام، فيما يهم الشق الثالث "إرادة بلدينا للانفتاح على الجنوب والشمال".

وأبرز السيد بوريطة أنه بذلك "نكون قد ترجمنا التزامنا بأن اللقاح المستقبلي ضد (كوفيد-19) متاح للجميع خصوصا في القارة الإفريقية".

وأبرز السيد بوريطة أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة سنة 2016 في بكين بين الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، أضفت نقلة نوعية للعلاقات الصينية المغربية.

وأشار الوزير إلى أن "هذه العلاقة الوثيقة لم تتأثر بأي ظرف من الظروف، حتى في ذروة الجائحة، وهو ما نبرهن عليه كل يوم"، معتبرا أن المغرب والصين اختارا "مواجهة فعالة وتضامنية لهذا التحدي الفريد في تاريخ البشرية".