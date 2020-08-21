إصابة اللاعب اللبناني محمد عطوي برصاصة في الرأس

أصيب اللاعب اللبناني، محمد عطوي، برصاصة طائشة في الرأس، بمحيط منطقة الكولا في بيروت.

وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بأن لاعب الأنصار والتضامن صور والإخاء الأهلي سابقا محمد عطوي، تعرض لإصابة خطرة بعد اختراق رصاصة طائشة لرأسه في محيط منطقة الكولا.

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الكابتن محمد عطوي اصيب برصاصة في رأسه خلال تشييع احد ضحايا ب عين الرمانة و بحاجة ماسة لدم من فئة B+ او O+

*وبلاكات ٲيضا.*



للتّبرع التوجه لمستشفى المقاصد pic.twitter.com/C9tiReuJYG — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) August 21, 2020

وأضافت الصحيفة أنه لم تعرف أسباب إطلاق الرصاص، مشيرة إلى نقله إلى مستشفى المقاصد.

ويخضع اللاعب اللبناني لعملية جراحية، وسط مناشدات لتأمين وحدات دم له من فئتي +B و+O.